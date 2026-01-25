Polpa, casca, sementes: saiba aproveitar tudo da abóbora
A explicação está no fato de a abóbora ser resultado do desenvolvimento de um ovário que produz sementes. Ela faz parte da mesma família de melancia e melão, as Cucurbitáceas.
Fruto da aboboreira, a abóbora também é conhecida na designação popular como jerimum.
Originária das Américas há mais de dez mil anos, a abóbora foi um alimento importante para as civilizações antigas, como os incas, maias e astecas, por seu valor nutritivo e sabor especial.
A abóbora é uma boa fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia. Também é rica em fibras, auxilia na digestão e promove saciedade. Contém uma quantidade moderada de proteínas. E quase nenhuma gordura.
Além disso, a abóbora tem bastante vitamina A na forma de beta-caroteno, essencial para a saúde dos olhos e pele. Também é rica em vitamina C, importante para o sistema imunológico. Tem vitamina E, antioxidante que ajuda a proteger as células. E, ainda, vitaminas do complexo B – B2 (riboflavina), B6 (piridoxina) e folato – que ajudam no metabolismo energético e no funcionamento do sistema nervoso.
Os indígenas que primeiro habitaram o território brasileiro também cultivavam abóbora. Ela compunha com mandioca e milho os produtos agrícolas mais relevantes.