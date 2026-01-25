Pesquisa revela que Geração Z tem dificuldade para fazer coisas banais do dia a dia
A geração Z é formada por pessoas nascidas entre 1997 e 2012. Ou seja, hoje com idade entre 12 e 28 anos, aproximadamente.
Uma pesquisa conduzida pela empresa britânica Halfords, varejista de autopeças e outros serviços para automóveis, deu alarmantes sinais disso.
O resultado da pesquisa apontou que 21% dos integrantes dessa geração não faz tarefas domésticas básicas, preferindo contratar profissionais especializados para realizá-las.
Ações simples, que demandam poucos minutos, acabam representando custos financeiros e transtornos para essas pessoas porque elas se sentem incapazes de fazê-las sozinhas.
As entrevistas mostram que a média de gasto anual desse grupo de pessoas com a contratação de serviços domésticos básicos é de 1.300 libras (R$ 9.405 na cotação atual).
No grupo dos que “terceirizam” serviços domésticos simples, 22% recorrem aos pais para resolver o problema.