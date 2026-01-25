Navio que deu volta ao mundo é achado após 25 séculos
A embarcação histórica foi identificada no fundo da Baía de Newport, no estado americano de Rhode Island.
O anúncio foi feito pelo Museu Marítimo Nacional Australiano (ANMM, na sigla em inglês), que lidera as buscas desde 1999.
Com o Endeavour, James Cook realizou uma expedição ao redor do globo entre 1768 e 1771.
A embarcação foi a primeira a chegar na costa leste da Austrália e a dar uma volta completa na Nova Zelândia.
Após suas missões exploratórias, o navio foi vendido para uso comercial e renomeado como Lord Sandwich, em 1775.
