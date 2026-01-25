Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Navio que deu volta ao mundo é achado após 25 séculos

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Tipo Notícia

 

A embarcação histórica foi identificada no fundo da Baía de Newport, no estado americano de Rhode Island.

Crédito: Reprodução

O anúncio foi feito pelo Museu Marítimo Nacional Australiano (ANMM, na sigla em inglês), que lidera as buscas desde 1999.

Crédito: Wikimedia Commons/MDRX

Com o Endeavour, James Cook realizou uma expedição ao redor do globo entre 1768 e 1771.

Crédito: Flickr - Archives New Zealand

A embarcação foi a primeira a chegar na costa leste da Austrália e a dar uma volta completa na Nova Zelândia.

Crédito: Joey Csunyo/Unsplash

Após suas missões exploratórias, o navio foi vendido para uso comercial e renomeado como Lord Sandwich, em 1775.

Crédito: Wikimedia Commons/Dennis4trigger

