Museu de Cera de Gramado homenageia celebridades que ajudaram nas enchentes do RS
Na época da tragédia climática, o dono da rede de lojas Havan visitou regiões afetadas, mobilizou doações e recursos, assim como enviou dois helicópteros da empresa para transporte de mantimentos.
“Momento de muita emoção, alegria e gratidão. A homenagem preparada pela equipe do museu foi linda, é impossível não lembrar de toda a minha trajetória. Confesso que passou um verdadeiro filme na cabeça”, disse Hang.
“Conseguimos levar ao Estado, R$ 25 milhões em doações para ajudar no momento mais crítico da catástrofe. Mostramos que tudo é possível e na catástrofe vimos que a população toda quis ajudar e ajudou. O povo se uniu em prol de uma causa” afirmou Hang.”
O empresário se juntou a Badin na ala do museu que reúne figuras públicas que se destacaram pelo apoio às vítimas do desastre natural.
Além disso, cantora Luísa Sonza, o coach Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby devem ser os próximos homenageados.
O primeiro a ganhar uma estátua foi o humorista Eduardo Christ, conhecido pelo personagem Badin. Ela é fruto de um processo artesanal que durou cerca de um ano.