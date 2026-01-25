Museu de Cera de Gramado homenageia celebridades que ajudaram nas enchentes do RS

“Conseguimos levar ao Estado, R$ 25 milhões em doações para ajudar no momento mais crítico da catástrofe. Mostramos que tudo é possível e na catástrofe vimos que a população toda quis ajudar e ajudou. O povo se uniu em prol de uma causa” afirmou Hang.”

Crédito: Reprodução do Instagram @lucianohangbr