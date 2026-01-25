Maior lago da América do Sul fica no Brasil; veja qual e onde
Suas águas, bem próximas ao Oceano Atlântico, abrigam atividades como pesca, navegação e turismo, além de servirem como refúgio para diversas espécies de aves migratórias.
E, a partir dela, mergulhamos em uma viagem pelos lagos mais impressionantes do continente sul-americano, de paisagens andinas a formações salgadas e coloridas na Bolívia. Venha com o Flipar!
Localizado na província de Santa Cruz, na Patagônia argentina, o Lago Argentino é o maior lago de água doce do país, com cerca de 1.400 km². É famoso por abrigar o Glaciar Perito Moreno, uma das principais atrações turísticas da região.
Suas águas de coloração azul-turquesa são alimentadas por diversos glaciares, tornando-o um destino imperdível para os amantes da natureza e da fotografia.
Este lago binacional, conhecido como Lago General Carrera no Chile e Lago Buenos Aires na Argentina, é o segundo maior da América do Sul, com uma área de 1.850 km².
Suas águas cristalinas e as impressionantes formações rochosas, como as Capillas de Mármol, atraem turistas de todo o mundo. A região é ideal para atividades como pesca esportiva, navegação e exploração de cavernas.