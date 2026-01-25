Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maior lago da América do Sul fica no Brasil; veja qual e onde

Autor Flipar
" class="op_lazy">

Suas águas, bem próximas ao Oceano Atlântico, abrigam atividades como pesca, navegação e turismo, além de servirem como refúgio para diversas espécies de aves migratórias.

Crédito: Ronaldo Morgado Segundo - wikimedia commons

" class="op_lazy">

E, a partir dela, mergulhamos em uma viagem pelos lagos mais impressionantes do continente sul-americano, de paisagens andinas a formações salgadas e coloridas na Bolívia. Venha com o Flipar!

Crédito: LeonardoG wikimedia commons

" class="op_lazy">

Localizado na província de Santa Cruz, na Patagônia argentina, o Lago Argentino é o maior lago de água doce do país, com cerca de 1.400 km². É famoso por abrigar o Glaciar Perito Moreno, uma das principais atrações turísticas da região.

Crédito: Py4nf - wikimedia commons

" class="op_lazy">

Suas águas de coloração azul-turquesa são alimentadas por diversos glaciares, tornando-o um destino imperdível para os amantes da natureza e da fotografia.

Crédito: Tibby Jones - Flickr wikimedia commons

" class="op_lazy">

Este lago binacional, conhecido como Lago General Carrera no Chile e Lago Buenos Aires na Argentina, é o segundo maior da América do Sul, com uma área de 1.850 km².

Crédito: Jorge Morales Piderit - wikimedia commons

" class="op_lazy">

Suas águas cristalinas e as impressionantes formações rochosas, como as Capillas de Mármol, atraem turistas de todo o mundo. A região é ideal para atividades como pesca esportiva, navegação e exploração de cavernas.

Crédito: Jpmorenosanchez wikimedia commons

