Livro revela romance escandoloso de estrela de Hollywood com o enteado
O livro, intutilado “Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me”, foi escrito por Anthony Ray, que era enteado de Grahame.
Segundo a obra, a atriz e o enteado viveram um relacionamento quando ele tinha apenas 13 anos e ela era casada com seu pai, o diretor Nicholas Ray.
Na época, Gloria tinha por volta de 28 anos e já havia estrelado filmes como “A Felicidade Não Se Compra”, de 1946, e tinha sido indicada ao Oscar por “Rancor”, de 1947.
A filha de Tony, Kelsey Ray, foi a responsável por publicar o livro décadas depois, destacando no prefácio os traumas profundos que seu pai enfrentou ao longo da vida.
Tudo começou em 1950, quando Tony Ray foi morar com o pai e Gloria Grahame.
O livro revela que, na época, a atriz começou a se aproximar de forma inapropriada do adolescente, iniciando um relacionamento abusivo que durou anos.