Livro revela romance escandoloso de estrela de Hollywood com o enteado

O livro, intutilado “Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me”, foi escrito por Anthony Ray, que era enteado de Grahame.

Crédito: Reprodução/Amazon

" class="op_lazy">

Segundo a obra, a atriz e o enteado viveram um relacionamento quando ele tinha apenas 13 anos e ela era casada com seu pai, o diretor Nicholas Ray.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

Na época, Gloria tinha por volta de 28 anos e já havia estrelado filmes como “A Felicidade Não Se Compra”, de 1946, e tinha sido indicada ao Oscar por “Rancor”, de 1947.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

A filha de Tony, Kelsey Ray, foi a responsável por publicar o livro décadas depois, destacando no prefácio os traumas profundos que seu pai enfrentou ao longo da vida.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

Tudo começou em 1950, quando Tony Ray foi morar com o pai e Gloria Grahame.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

O livro revela que, na época, a atriz começou a se aproximar de forma inapropriada do adolescente, iniciando um relacionamento abusivo que durou anos.

Crédito: Domínio Público

