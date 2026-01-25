Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lentes de contato: origem, indicações e precauções

Autor Flipar
Colocar uma lente na superfície do olho para corrigir problemas de visão. Seu estudo foi registrado no “Codex do Olho” e baseava-se na alteração da visão ao submergir os olhos na água. No entanto, o conceito permaneceu apenas teórico por séculos.

Crédito: איתן טל/Wikimédia Commons

No século XVII, René Descartes aprimorou essa ideia, sugerindo o uso de uma lente diretamente sobre a córnea. Contudo, sua concepção era impraticável, pois impedia o ato de piscar.

Crédito: wikimedia commons/domínio público

Apenas no século XIX os primeiros experimentos concretos surgiram. Em 1801, Thomas Young desenvolveu um protótipo rudimentar, utilizando um tubo com água e uma pequena lente.

Crédito: Reprodução do quadro de Michael Nicholson

Em 1827, Sir John Herschel sugeriu afilar as lentes para que se ajustassem melhor à superfície do olho. A primeira lente funcional foi desenvolvida em 1887 por F. E. Muller, e no ano seguinte, os médicos Adolf Eugen Fick e Edouard Kalt começaram a usá-las para corrigir deficiências visuais.

Crédito: Divulgação

No início, as lentes eram feitas de vidro e cobriam toda a esclera (a parte branca do olho), o que causava desconforto. Mas um avanço significativo ocorreu em 1936.

Crédito: Divulgação

Foi quando o oftalmologista William Feinbloom (foto) combinou vidro e plástico para criar uma versão mais leve. Em 1948, Kevin Tuohy projetou uma lente de contato apenas para a córnea, reduzindo ainda mais o desconforto.

Crédito: Pennsylvania College of Optometry

