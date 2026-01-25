Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Joaninha: bela e delicada, ainda traz lenda de bom presságio

Sua origem histórica remonta a registros da Roma Antiga, onde agricultores já notavam sua utilidade no controle de pragas. Com o tempo, tornou-se um inseto associado à proteção das colheitas.

Crédito: Kaldari - wikimedia commons

A joaninha tem corpo arredondado e pequeno, geralmente entre 0,3 e 1 centímetro. A cor varia podendo ser vermelha, branca ou amarela, com pontinhos pretos característicos que servem como defesa contra predadores.

Crédito: Scott Bauer wikimedia commons

Uma curiosidade é que o número de manchinhas não indica sua idade, como muitos acreditam. Elas representam apenas variações de espécie e podem diferir muito entre os indivíduos. Quando voa, a parte vermelha com pontinhos se abre.

Crédito: Clinton & Charles Robertson wikimedia commons

Seu habitat é diversificado, encontrando-se em campos, jardins, plantações e florestas. São insetos adaptáveis, presentes em quase todos os continentes, exceto na Antártida.

Crédito: Pixabay

A joaninha é carnívora na maior parte da vida, alimentando-se principalmente de pulgões. Esse hábito faz dela uma importante aliada na agricultura, reduzindo o uso de pesticidas.

Crédito: Pixabay

Algumas espécies, no entanto, têm dieta mais variada, consumindo pólen, fungos e até pequenos ácaros. Essa versatilidade ajuda a manter o equilíbrio ecológico.

Crédito: Pixabay

