Ilha do Caribe tem longa estrada construída à mão por moradores
A rodovia tem 14 quilômetros e ganhou o apelido de “a estrada que não pôde ser construída”.
Por muito tempo, especialistas afirmavam que seria impossível pavimentar vias em um terreno tão íngreme e rochoso.
Mas a estrada acabou ganhando fama porque ela foi inteiramente construída à mão pelos próprios moradores locais, entre 1938 e 1963.
O autodidata Josephus “Lambee” Hassell foi quem inicialmente ignorou os pareceres técnicos e decidiu liderar o projeto.
Ele organizou voluntários e iniciou a obra, que avançou por etapas, conectando aldeias como Fort Bay, The Bottom, St. John’s, Windwardside e, por fim, Hell’s Gate e o aeroporto de Flat Point.
Antes, as pessoas precisavam se deslocar por trilhas e cerca de 200 degraus de pedra.