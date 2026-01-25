Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ilha do Caribe tem longa estrada construída à mão por moradores

A rodovia tem 14 quilômetros e ganhou o apelido de “a estrada que não pôde ser construída”.

Crédito: Reprodução/YouTube

Por muito tempo, especialistas afirmavam que seria impossível pavimentar vias em um terreno tão íngreme e rochoso.

Crédito: Reprodução/YouTube

Mas a estrada acabou ganhando fama porque ela foi inteiramente construída à mão pelos próprios moradores locais, entre 1938 e 1963.

Crédito: Reprodução/YouTube

O autodidata Josephus “Lambee” Hassell foi quem inicialmente ignorou os pareceres técnicos e decidiu liderar o projeto.

Crédito: Domínio Público

Ele organizou voluntários e iniciou a obra, que avançou por etapas, conectando aldeias como Fort Bay, The Bottom, St. John’s, Windwardside e, por fim, Hell’s Gate e o aeroporto de Flat Point.

Crédito: Domínio Público

Antes, as pessoas precisavam se deslocar por trilhas e cerca de 200 degraus de pedra.

Crédito: Flickr - Nationaal Archief

