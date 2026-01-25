Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Heidelberg une passado medieval e tradição universitária

Heidelberg une passado medieval e tradição universitária

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Começou com um antigo núcleo urbano por volta do século XI, que mais tarde se tornou a sede do eleitorado do Palatinado, o que levou à expansão do Castelo de Heidelberg, que remonta a 1225.

Crédito: Reprodução do Flickr Michael Will

" class="op_lazy">

Assim, o castelo foi a residência dos príncipes eleitores, mas foi destruído pelos franceses e está agora parcialmente em ruínas.

Crédito: Reprodução do Flickr MorBCN

" class="op_lazy">

A cidade, que nunca foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mantém um centro histórico preservado e uma Ponte Antiga do século XVIII.

Crédito: Reprodução do Flickr michel simeonidis

" class="op_lazy">

O nome da cidade, Heidelberg, significa “Montanha da Charneca” ou “Montanha da Pradaria”. Assim, o crescimento do local aconteceu devido à questão estratégica, com um vale profundo no rio Neckar.

Crédito: Reprodução do Flickr MorBCN

" class="op_lazy">

Apesar da destruição do castelo, o centro histórico de Heidelberg sobreviveu quase intacto à Segunda Guerra Mundial, tornando-se um símbolo do romantismo alemão.

Crédito: Reprodução do Flickr Metro Centric

" class="op_lazy">

Esta cidade de aproximadamente 163.000 habitantes inspirou grandes nomes como Mark Twain, Johann Wolfgang von Goethe e o pintor William Turner.

Crédito: - Reprodução do Flickr Cengiz Deniz

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar