Fruto típico do Cerrado, marolo tem aroma inconfundível e contribui contra inflamações
Com um aroma inconfundível e características próprias, o marolo (Annona crassiflora) possui um nome de origem guarani que significa “fruta mole”.
Ele também é conhecido como araticum, bruto, cascudo ou pinha-do-cerrado. Além disso, pertence à família das anonáceas, a mesma da graviola e da pinha, e é encontrado especialmente no Cerrado brasileiro.
Assim, vale destacar que a polpa do marolo é amarelo-clara, espessa, macia e tem um sabor que lembra o doce de frutas tropicais com um toque terroso.
Nesse sentido, ele produz um aroma forte, que pode causar estranhamento em um primeiro momento, sobretudo para quem nunca provou, mas o cheiro marcante faz parte da identidade deste fruto.
Os frutos são cobertos por pequenos pelos marrons-avermelhados que desaparecem à medida que amadurecem. As flores são grandes, com pétalas carnosas que se abrem à noite.
Em relação à planta deste produto, ela é adaptada aos solos ácidos e pobres em nutrientes e cresce naturalmente nos cerrados do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, incluindo Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Maranhão, Tocantins, Pará, Bahia e Piauí.