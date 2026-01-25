Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fruto típico do Cerrado, marolo tem aroma inconfundível e contribui contra inflamações

Fruto típico do Cerrado, marolo tem aroma inconfundível e contribui contra inflamações

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Com um aroma inconfundível e características próprias, o marolo (Annona crassiflora) possui um nome de origem guarani que significa “fruta mole”.

Crédito: Divulgação iNaturalist

" class="op_lazy">

Ele também é conhecido como araticum, bruto, cascudo ou pinha-do-cerrado. Além disso, pertence à família das anonáceas, a mesma da graviola e da pinha, e é encontrado especialmente no Cerrado brasileiro.

Crédito: Divulgação iNaturalist

" class="op_lazy">

Assim, vale destacar que a polpa do marolo é amarelo-clara, espessa, macia e tem um sabor que lembra o doce de frutas tropicais com um toque terroso.

Crédito: Divulgação iNaturalist

" class="op_lazy">

Nesse sentido, ele produz um aroma forte, que pode causar estranhamento em um primeiro momento, sobretudo para quem nunca provou, mas o cheiro marcante faz parte da identidade deste fruto.

Crédito: Divulgação iNaturalist

" class="op_lazy">

Os frutos são cobertos por pequenos pelos marrons-avermelhados que desaparecem à medida que amadurecem. As flores são grandes, com pétalas carnosas que se abrem à noite.

Crédito: Reprodução de vídeo EPTV

" class="op_lazy">

Em relação à planta deste produto, ela é adaptada aos solos ácidos e pobres em nutrientes e cresce naturalmente nos cerrados do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, incluindo Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Maranhão, Tocantins, Pará, Bahia e Piauí.

Crédito: Divulgação iNaturalist

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar