Fruto símbolo da Caatinga, umbu tem elevado valor científico e nutricional
O estudo foi realizado em colaboração entre a Embrapa e cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tratou de consolidar o umbu como uma promissora matéria-prima.
Fruto pequeno e arredondado, com casca fina, que pode ser lisa ou levemente aveludada. A polpa, por sua vez, é amarela-esverdeada e suculenta, enquanto o sabor é uma combinação de doce e ácido, que o torna versátil para diversas receitas.
De acordo com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Juliane Welke, o estudo investigou, pela primeira vez, os compostos fenólicos extraíveis por métodos tradicionais, assim como os chamados de não extraíveis.
“Isso significa que o umbu pode ajudar a neutralizar radicais livres, associados ao envelhecimento celular e a doenças crônico-degenerativas, como cânceres e doenças cardiovasculares”, explicou a doutoranda Rafaela Silveira.
Dessa forma, o trabalho identificou dezenove compostos fenólicos e um ácido orgânico, com destaque para os flavonoides como miricetina, rutina, quercetina e kaempferol.
Essas moléculas são reconhecidas pela ciência por seus efeitos anti-inflamatórios, cardioprotetores e até pela atuação no combate ao estresse oxidativo.