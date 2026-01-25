Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fruto símbolo da Caatinga, umbu tem elevado valor científico e nutricional

Fruto símbolo da Caatinga, umbu tem elevado valor científico e nutricional

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

O estudo foi realizado em colaboração entre a Embrapa e cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tratou de consolidar o umbu como uma promissora matéria-prima.

Crédito: Flipar

" class="op_lazy">

Fruto pequeno e arredondado, com casca fina, que pode ser lisa ou levemente aveludada. A polpa, por sua vez, é amarela-esverdeada e suculenta, enquanto o sabor é uma combinação de doce e ácido, que o torna versátil para diversas receitas.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

De acordo com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Juliane Welke, o estudo investigou, pela primeira vez, os compostos fenólicos extraíveis por métodos tradicionais, assim como os chamados de não extraíveis.

Crédito: Reprodução do Flickr Erik PZado

" class="op_lazy">

“Isso significa que o umbu pode ajudar a neutralizar radicais livres, associados ao envelhecimento celular e a doenças crônico-degenerativas, como cânceres e doenças cardiovasculares”, explicou a doutoranda Rafaela Silveira.

Crédito: Reprodução do Flickr Deraldo Motta

" class="op_lazy">

Dessa forma, o trabalho identificou dezenove compostos fenólicos e um ácido orgânico, com destaque para os flavonoides como miricetina, rutina, quercetina e kaempferol.

Crédito: Reprodução do Flickr jameh angostoiah

" class="op_lazy">

Essas moléculas são reconhecidas pela ciência por seus efeitos anti-inflamatórios, cardioprotetores e até pela atuação no combate ao estresse oxidativo.

Crédito: Reprodução do Flickr Sonia Furtado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar