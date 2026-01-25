Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fronteira divide casas ao meio em Baarle e atrai curiosos; saiba onde fica

Recanto sossegado no norte da Europa, Baarle é oficialmente composta por duas partes: Baarle-Hertog, pertencente à Bélgica, e Baarle-Nassau, na Holanda. Essa divisão cria uma cidade com duas administrações, mas uma só comunidade, onde os moradores convivem sem barreiras físicas além das linhas demarcadas no chão.

Crédito: reprodução/ tripadvisor

Tal peculiaridade está no fato de que a fronteira entre os países não é uma linha contínua, mas um mosaico de enclaves e contra-enclaves. São dezenas de fragmentos territoriais que se entrelaçam, tornando o mapa da cidade um dos mais complexos do mundo.

Crédito: reprodução/ tripadvisor

Baarle tem marcações nas calçadas — cruzes brancas com ‘NL’ em um lado e ‘B’ no outro — e bandeiras ao lado dos números das casas para sinalizar a que país pertencem.

Crédito: reprodução/ tripadvisor

Há casas literalmente cortadas por uma fronteira internacional, que passa no meio das propriedades. Quando isso ocorre, a regra que se aplica oficialmente é a seguinte: o país da casa é definido pela localização da porta de entrada. Se a porta está na Bélgica, a casa é belga; se está na Holanda, é holandesa.

Crédito: reprodução/ tripadvisor

Entretanto, ainda que um casal possa deitar na mesma cama, mas dormir em países diferentes, uma mudança da porta principal pode alterar em qual país o imóvel está registrado, o que influencia em vantagens econômicas como impostos, serviços públicos e até a escola das crianças. A fronteira, portanto, é parte viva da organização doméstica.

Crédito: wikimedia

O comércio local aproveita a divisão. Algumas lojas têm duas caixas registradoras, uma para cada país, pois impostos e regras de venda variam conforme o lado da fronteira. Comprar um produto pode significar pagar valores diferentes dependendo de onde a pessoa está.

Crédito: reprodução

