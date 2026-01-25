Fronteira divide casas ao meio em Baarle e atrai curiosos; saiba onde fica
Recanto sossegado no norte da Europa, Baarle é oficialmente composta por duas partes: Baarle-Hertog, pertencente à Bélgica, e Baarle-Nassau, na Holanda. Essa divisão cria uma cidade com duas administrações, mas uma só comunidade, onde os moradores convivem sem barreiras físicas além das linhas demarcadas no chão.
Tal peculiaridade está no fato de que a fronteira entre os países não é uma linha contínua, mas um mosaico de enclaves e contra-enclaves. São dezenas de fragmentos territoriais que se entrelaçam, tornando o mapa da cidade um dos mais complexos do mundo.
Baarle tem marcações nas calçadas — cruzes brancas com ‘NL’ em um lado e ‘B’ no outro — e bandeiras ao lado dos números das casas para sinalizar a que país pertencem.
Há casas literalmente cortadas por uma fronteira internacional, que passa no meio das propriedades. Quando isso ocorre, a regra que se aplica oficialmente é a seguinte: o país da casa é definido pela localização da porta de entrada. Se a porta está na Bélgica, a casa é belga; se está na Holanda, é holandesa.
Entretanto, ainda que um casal possa deitar na mesma cama, mas dormir em países diferentes, uma mudança da porta principal pode alterar em qual país o imóvel está registrado, o que influencia em vantagens econômicas como impostos, serviços públicos e até a escola das crianças. A fronteira, portanto, é parte viva da organização doméstica.
O comércio local aproveita a divisão. Algumas lojas têm duas caixas registradoras, uma para cada país, pois impostos e regras de venda variam conforme o lado da fronteira. Comprar um produto pode significar pagar valores diferentes dependendo de onde a pessoa está.