Encantos de Gibraltar: do famoso estreito às belezas ímpares
O Estreito de Gibraltar é uma das passagens marítimas mais famosas do mundo, conectando o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Com apenas 14 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, separa a Europa da África. Ao longo da história, foi palco de disputas geopolíticas e rotas comerciais vitais. Hoje, milhares de embarcações cruzam suas águas todos os anos.
O Rochedo de Gibraltar é uma imponente formação calcária com 426 metros de altura. Domina a paisagem e pode ser visto de grande distância. Além de sua imponência natural, abriga cavernas, túneis históricos que foram usados em guerras e uma rica biodiversidade. É também um ponto turístico central para visitantes.
Localizadas dentro do Rochedo, as Cavernas de São Miguel são famosas por suas formações de estalactites e estalagmites. Durante séculos, foram cercadas de lendas, incluindo a crença de que seriam sem fundo. Hoje, são palco de concertos e eventos culturais, graças à sua acústica impressionante.
Os macacos-de-barbária são os únicos primatas selvagens da Europa. Vivem livremente no Rochedo e são uma das maiores atrações turísticas. Há uma lenda que diz que enquanto houver macacos em Gibraltar, o território permanecerá sob domínio britânico. Eles são protegidos por lei e recebem cuidados especiais.
O Aeroporto Internacional de Gibraltar é famoso por sua pista atravessada pela avenida Winston Churchill. Carros e pedestres precisam parar como em um cruzamento sempre que um avião vai decolar ou pousar. Essa peculiaridade o torna um dos aeroportos mais curiosos do mundo.
Gibraltar tem uma longa tradição militar, sendo uma base estratégica britânica desde 1713. Durante a Segunda Guerra Mundial, seus túneis foram ampliados para abrigar soldados e equipamentos. A posição geográfica fez do território, portanto, um ponto crucial para controle do acesso ao Mediterrâneo.