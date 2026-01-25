Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diane Warren estabelece recorde de indicações ao Oscar sem vitórias

A nova nomeação veio com “Dear Me”, interpretada por Kesha para o documentário “Diane Warren: Relentless”, produção que acompanha a trajetória pessoal e profissional da compositora.

Crédito: Divulgação

A disputa deste ano também é marcada por outro feito inédito. Entre as concorrentes está “Golden”, do filme “Guerreiras do K-pop”, a primeira canção do gênero a ser indicada ao Oscar.

Crédito: Divulgação

As outras três músicas indicadas são “I Lied To You”, do filme “Pecadores”; “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”; e “Sonhos de Trem”, do longa homônimo “Sonhos de Trem”.

Crédito: divulgação

Apesar da ausência de vitórias no Oscar, o reconhecimento de Diane Warren na indústria é enorme. Ela venceu prêmios Grammy, Emmy e Globo de Ouro e recebeu um Oscar Honorário em 2022 pelo conjunto da obra, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Crédito: Reprodução Youtube

Diane Eve Warren nasceu em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, se tornou a primeira compositora da história da Billboard a ter sete músicas simultaneamente nas paradas, todas gravadas por artistas diferentes.

Crédito: Reprodução Instagram /@dianewarren

Iniciou a carreira profissional no início da década de 1980. O primeiro sucesso relevante ocorreu em 1983, com a canção “Solitaire”, gravada por Laura Branigan.

Crédito: Wikimedia Commons / Joe Mabel

