Diane Warren estabelece recorde de indicações ao Oscar sem vitórias
A nova nomeação veio com “Dear Me”, interpretada por Kesha para o documentário “Diane Warren: Relentless”, produção que acompanha a trajetória pessoal e profissional da compositora.
A disputa deste ano também é marcada por outro feito inédito. Entre as concorrentes está “Golden”, do filme “Guerreiras do K-pop”, a primeira canção do gênero a ser indicada ao Oscar.
As outras três músicas indicadas são “I Lied To You”, do filme “Pecadores”; “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”; e “Sonhos de Trem”, do longa homônimo “Sonhos de Trem”.
Apesar da ausência de vitórias no Oscar, o reconhecimento de Diane Warren na indústria é enorme. Ela venceu prêmios Grammy, Emmy e Globo de Ouro e recebeu um Oscar Honorário em 2022 pelo conjunto da obra, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Diane Eve Warren nasceu em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, se tornou a primeira compositora da história da Billboard a ter sete músicas simultaneamente nas paradas, todas gravadas por artistas diferentes.
Iniciou a carreira profissional no início da década de 1980. O primeiro sucesso relevante ocorreu em 1983, com a canção “Solitaire”, gravada por Laura Branigan.