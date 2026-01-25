Cruz nórdica aparece nas bandeiras de todos os países da Escandinávia; entenda
A cruz nórdica tem a parte horizontal estendida de um lado ao outro da bandeira. E a haste vertical fica na altura da tralha (onde se prende o mastro) diferentemente da cruz grega que se posicionada na parte central.
Os países nórdicos sao os que ficam no Atlântico Norte europeu: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, e as regiões autónomas das Ilhas Faroé, arquipélago da Åland e Groenlândia.
Assim, eles foram um a um colocando a cruz nórdica na bandeira. Aqui está a da Finlândia. Fundo branco e cruz azul.
Aqui a da Suécia , no mesmo padrão, mss com o fundo azul e uma cruz amarela.
A bandeira dac Noruega tem o fundo vermelho e a cruz azul marinho com envoltório branco
A bandeira das ilhas Faroe é branca com uma cruz vermelha rodeada por azul.