Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruz nórdica aparece nas bandeiras de todos os países da Escandinávia; entenda

Cruz nórdica aparece nas bandeiras de todos os países da Escandinávia; entenda

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A cruz nórdica tem a parte horizontal estendida de um lado ao outro da bandeira. E a haste vertical fica na altura da tralha (onde se prende o mastro) diferentemente da cruz grega que se posicionada na parte central.

Crédito: Domínio publico

" class="op_lazy">

Os países nórdicos sao os que ficam no Atlântico Norte europeu: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, e as regiões autónomas das Ilhas Faroé, arquipélago da Åland e Groenlândia.

Crédito: Imagem de Dieter por Pixabay

" class="op_lazy">

Assim, eles foram um a um colocando a cruz nórdica na bandeira. Aqui está a da Finlândia. Fundo branco e cruz azul.

Crédito: wikimedia commons MAKY.OREL

" class="op_lazy">

Aqui a da Suécia , no mesmo padrão, mss com o fundo azul e uma cruz amarela.

Crédito: Unif por Pixabay

" class="op_lazy">

A bandeira dac Noruega tem o fundo vermelho e a cruz azul marinho com envoltório branco

Crédito: Max van den Oetelaar Unsplash

" class="op_lazy">

A bandeira das ilhas Faroe é branca com uma cruz vermelha rodeada por azul.

Crédito: Domínio público

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar