Consagrado em Hollywood, Tommy Lee Jones enfrenta o maior drama de sua vida

Segundo a revista People, a principal suspeita é de overdose, informação sustentada por um áudio da chamada feita ao serviço de emergência 911 nos Estados Unidos. O episódio trouxe grande comoção ao mundo do entretenimento.

Crédito: imagem meramente ilustrativa/gemini

Victoria construiu uma trajetória como atriz, com participações em filmes dirigidos ou protagonizados pelo pai. Ela estreou no cinema em “MIB: Homens de Preto 2” (2002), em cena que incluía o próprio Tommy. Ela também atuou em “Três Enterros” (2005) e “Dívida de Honra” (2014).

Crédito: reprodução de video

Filha de Tommy Lee Jones com a ex-esposa Kimberlea Cloughley, Victoria era irmã mais nova de Austin Leonard Jones (43), também ator. Além disso, era enteada de Dawn Laurel-Jones, que atuou como fotógrafa de cena em filmes dirigidos por ele.

Crédito: reprodução de video

 

Nascido em 15/9/1946, em San Saba, Texas, Tommy Lee Jones cresceu em uma família simples, mas desde cedo demonstrou interesse pelas artes. Sua infância foi marcada por disciplina e contato com a cultura texana. Essa base sólida influenciou sua postura firme e estilo de atuação.

 

Crédito: reprodução/ pinterest

Crédito: reprodução/ pinterest

