Com roteiros ácidos e irônicos, Black Mirror escancara os riscos da era digital
A série britânica é a mais perturbadora da era digital e segue firme em sua proposta de nos colocar frente a frente com o lado sombrio do nosso futuro — e, muitas vezes, do nosso presente.
Ao abordar temas como inteligência artificial, realidade simulada, manipulação emocional e vigilância, Black Mirror continua provocando reflexões profundas sobre os rumos que a sociedade vem tomando.
Criada por Charlie Brooker em 2011, a série ganhou destaque por sua estrutura antológica: cada episódio é uma história independente, com personagens e contextos diferentes.
Isso permite conhecer diversas realidades distópicas sem comprometer a continuidade. O nome Black Mirror – “espelho negro”, em tradução literal – faz referência à tela desligada de celulares, TVs e computadores, que nos refletem e simbolizam a presença constante da tecnologia em nossas vidas.
Mais do que ficção científica, a série é uma crítica social disfarçada de entretenimento. Ela examina até onde estamos dispostos a ir em troca de conforto, status ou prazer, e o que estamos perdendo nesse processo.
O responsável por essa visão é o britânico Charlie Brooker, roteirista e jornalista com histórico de textos afiados sobre mídia e cultura. Antes de Black Mirror, ele já era conhecido por seu humor ácido e sua crítica à forma como a tecnologia e os meios de comunicação moldam nosso comportamento.