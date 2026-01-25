Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com roteiros ácidos e irônicos, Black Mirror escancara os riscos da era digital

Com roteiros ácidos e irônicos, Black Mirror escancara os riscos da era digital

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A série britânica é a mais perturbadora da era digital e segue firme em sua proposta de nos colocar frente a frente com o lado sombrio do nosso futuro — e, muitas vezes, do nosso presente.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Ao abordar temas como inteligência artificial, realidade simulada, manipulação emocional e vigilância, Black Mirror continua provocando reflexões profundas sobre os rumos que a sociedade vem tomando.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Criada por Charlie Brooker em 2011, a série ganhou destaque por sua estrutura antológica: cada episódio é uma história independente, com personagens e contextos diferentes.

Crédito: - Divulgação

" class="op_lazy">

Isso permite conhecer diversas realidades distópicas sem comprometer a continuidade. O nome Black Mirror – “espelho negro”, em tradução literal – faz referência à tela desligada de celulares, TVs e computadores, que nos refletem e simbolizam a presença constante da tecnologia em nossas vidas.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Mais do que ficção científica, a série é uma crítica social disfarçada de entretenimento. Ela examina até onde estamos dispostos a ir em troca de conforto, status ou prazer, e o que estamos perdendo nesse processo.

Crédito: - Divulgação

" class="op_lazy">

O responsável por essa visão é o britânico Charlie Brooker, roteirista e jornalista com histórico de textos afiados sobre mídia e cultura. Antes de Black Mirror, ele já era conhecido por seu humor ácido e sua crítica à forma como a tecnologia e os meios de comunicação moldam nosso comportamento.

Crédito: Reprodução do Youtube canal CBS News

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar