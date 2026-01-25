Cidade fantasma de Fordlândia guarda passado esquecido de americanos no Brasil
Hoje, as ruínas da cidade seguem como testemunho histórico de um megaprojeto abandonado que evidencia como a Amazônia constantemente despertou o interesse de estrangeiros. Atraídos por seu imenso potencial, mas em muitos casos incapazes de entender plenamente sua diversidade e complexidade.
Henry Ford idealizou Fordlândia como uma colônia industrial americana para produção de borracha. O objetivo era escapar do monopólio britânico e garantir látex para pneus da Ford Motor Company. Planejada com infraestrutura moderna, a cidade, contudo, enfrentou desafios culturais e ambientais.
A fábrica de concreto se levantou e, por 18 anos, manteve a cidade em funcionamento. Até que Ford impôs determinações mais rígidas (futebol e álcool eram proibidos), e os trabalhadores brasileiros reprovaram, revoltando-se contra a americanização forçada, o que acelerou o fracasso do projeto.
A estrutura erguida na selva, aliás, foi impactante: casas ao estilo de Michigan, hidrantes típicos dos Estados Unidos e até campo de golfe. A Vila Americana, construída em uma colina para aproveitar a brisa, ainda guarda vestígios desse estilo. Caminhar por ali é reviver uma tentativa de recriar o meio-oeste na Amazônia.
A “Palm Avenue” concentra casas de madeira típicas do meio-oeste americano. Algumas foram restauradas e outras estão em decadência, habitadas por moradores locais. O contraste entre preservação e abandono reforça a atmosfera melancólica da cidade.
Projetado pelo renomado arquiteto Albert Kahn, o hospital de Fordlândia foi considerado o mais moderno da Amazônia. Hoje, é uma ruína impressionante, com vegetação invadindo janelas quebradas. O espaço é perfeito para fotografia documental e exploração urbana.