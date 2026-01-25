Cidade cosmopolita, Xangai tem atrativos que encantam os turistas
Com arranha-céus futuristas e um porto de grande importância global, a cidade desempenha um papel crucial na economia chinesa e mundial. Além disso, suas ruas vibrantes e sua cultura dinâmica fazem dela um destino fascinante para visitantes.
Xangai foi fundada como uma vila pesqueira há mais de mil anos, mas começou a se desenvolver como um grande centro comercial no século XIX. Durante o período colonial, foi influenciada por potências estrangeiras, o que moldou sua arquitetura e cultura.
Após a Revolução Chinesa, cresceu rapidamente e tornou-se um dos polos urbanos mais importantes do mundo. Hoje, é uma metrópole global com infraestrutura moderna e cultura cosmopolita.
A cidade oferece pontos turísticos impressionantes. Veja alguns locais imperdíveis para quem vai a Xangai.
A Bund – Margem icônica do rio Huangpu, mistura arquitetura colonial e arranha-céus modernos. À noite, a iluminação transforma a paisagem em um espetáculo visual. É um dos pontos turísticos mais famosos da cidade.
Torre de Xangai – Com 632 metros, é a segunda torre mais alta do mundo. Seu observatório oferece vistas panorâmicas incríveis da cidade. Abriga escritórios, hotéis e espaços comerciais de luxo.