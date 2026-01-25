Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidade cosmopolita, Xangai tem atrativos que encantam os turistas

Com arranha-céus futuristas e um porto de grande importância global, a cidade desempenha um papel crucial na economia chinesa e mundial. Além disso, suas ruas vibrantes e sua cultura dinâmica fazem dela um destino fascinante para visitantes.

Crédito: Foto de Saunak Shah / Pexels

" class="op_lazy">

Xangai foi fundada como uma vila pesqueira há mais de mil anos, mas começou a se desenvolver como um grande centro comercial no século XIX. Durante o período colonial, foi influenciada por potências estrangeiras, o que moldou sua arquitetura e cultura.

Crédito: FOTO: By Own work, World Imaging / Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Após a Revolução Chinesa, cresceu rapidamente e tornou-se um dos polos urbanos mais importantes do mundo. Hoje, é uma metrópole global com infraestrutura moderna e cultura cosmopolita.

Crédito: Alex Needham - Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

A cidade oferece pontos turísticos impressionantes. Veja alguns locais imperdíveis para quem vai a Xangai.

Crédito: Juha Hartikainen - Flickr

" class="op_lazy">

A Bund – Margem icônica do rio Huangpu, mistura arquitetura colonial e arranha-céus modernos. À noite, a iluminação transforma a paisagem em um espetáculo visual. É um dos pontos turísticos mais famosos da cidade.

Crédito: Foto de Florian Grewe / Pexels

" class="op_lazy">

Torre de Xangai – Com 632 metros, é a segunda torre mais alta do mundo. Seu observatório oferece vistas panorâmicas incríveis da cidade. Abriga escritórios, hotéis e espaços comerciais de luxo.

Crédito: FOTO: By Stefan Fussan / Wikimedia Commons

