Capital do vidro artístico, Murano produz obras únicas com técnicas secretas

Encantadora, Murano continua a atrair o mundo com sua arte do vidro. A tradição, mantida em segredo e transmitida de mestre a aprendiz, resiste ao tempo. Mais do que isso, seu rejuvenescimento é garantido pelo turismo e o design contemporâneo. Assim, a ilha permanece como farol cultural e artístico da humanidade.

Crédito: reprodução /tripadvisor