Brasil tem maior cratera da América do Sul causada por impacto de meteoro

Trata-se do Domo de Araguainha, localizado na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás.

Crédito: Flipar

A cratera tem 40 km de diâmetro e uma área de aproximadamente 1,3 mil km² – maior que a cidade do Rio de Janeiro.

Crédito: Reprodução/NASA

O Domo abrange os municípios de Araguainha e Ponte Branca, em Mato Grosso, estendendo-se até Alto Araguai em e Mineiros (GO).

Crédito: Reprodução/ Curte a Vista

Essa é uma região predominantemente rural, com economia baseada na agropecuária, especialmente na criação de gado e no cultivo de soja, milho e outras culturas de grãos.

Crédito: wikimedia commons Manoel Messias de Sousa

A formação ocorreu há cerca de 254 milhões de anos, no início da era Mesozóica, quando um asteroide com cerca de 4 km de diâmetro colidiu com a Terra a uma velocidade estimada entre 14 e 16 km por segundo.

Crédito: Pixabay/9866112

O impacto se deu em uma região que, na época, era ocupada por um mar raso, provocando terremotos, tsunamis e a destruição da vida em um raio de até 500 km.

Crédito: Reprodução

