Belas, clássicas e românticas: pontes sobre o Sena são espetáculo à parte em Paris
Historicamente, as pontes do Sena, como a Pont Neuf, simbolizam o crescimento urbano e arquitetônico de Paris, sendo marcos de grandes momentos históricos desde a Idade Média.
Culturalmente, as pontes inspiram artistas e escritores, além de serem cenários icônicos de filmes, músicas e pinturas, simbolizando a beleza romântica de Paris.
Pont Neuf – A Pont Neuf, a mais antiga de Paris, foi inaugurada em 1607 durante o reinado de Henrique IV. Ela é famosa por suas 12 arcadas e é construída em pedra, conectando a margem direita e a margem esquerda do Sena. É um ícone da arquitetura do período renascentista e um dos marcos mais reconhecidos de Paris.
Pont Alexandre III – Inaugurada em 1900 para a Exposição Universal, a Pont Alexandre III é uma das pontes mais ornamentadas de Paris, construída com ferro e pedra. Suas estatuas, lampiões dourados e arcos exuberantes representam a amizade entre a França e a Rússia. É um símbolo de luxo e elegância, ligando o Grand Palais e o Petit Palais à Champs-Élysées.
Pont des Arts – A Pont des Arts, construída em 1804, conecta o Louvre à Ilha de la Cité, famosa por seu design simples de ferro e madeira. Durante décadas, foi um local popular para os casais deixarem “cadeados do amor” em suas grades, até a remoção dessas correntes. Ela representa a arte e a cultura, sendo um ponto de encontro para artistas e turistas.
Pont de Bir-Hakeim – Inaugurada em 1906, a Pont de Bir-Hakeim é uma ponte de ferro e pedra que conecta o 15º e 16º arrondissements de Paris. Ela é famosa por seu design com arcos duplos, sustentando tanto a linha de metrô quanto a rodovia. A ponte tem grande importância visual, aparecendo em filmes como Inception e O Perfume.