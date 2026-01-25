Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Belas, clássicas e românticas: pontes sobre o Sena são espetáculo à parte em Paris

Belas, clássicas e românticas: pontes sobre o Sena são espetáculo à parte em Paris

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Historicamente, as pontes do Sena, como a Pont Neuf, simbolizam o crescimento urbano e arquitetônico de Paris, sendo marcos de grandes momentos históricos desde a Idade Média.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Common

" class="op_lazy">

Culturalmente, as pontes inspiram artistas e escritores, além de serem cenários icônicos de filmes, músicas e pinturas, simbolizando a beleza romântica de Paris.

Crédito: - Domínio Público/Wikimédia Common

" class="op_lazy">

Pont Neuf – A Pont Neuf, a mais antiga de Paris, foi inaugurada em 1607 durante o reinado de Henrique IV. Ela é famosa por suas 12 arcadas e é construída em pedra, conectando a margem direita e a margem esquerda do Sena. É um ícone da arquitetura do período renascentista e um dos marcos mais reconhecidos de Paris.

Crédito: Rmrfstar/Wikimédia Common

" class="op_lazy">

Pont Alexandre III – Inaugurada em 1900 para a Exposição Universal, a Pont Alexandre III é uma das pontes mais ornamentadas de Paris, construída com ferro e pedra. Suas estatuas, lampiões dourados e arcos exuberantes representam a amizade entre a França e a Rússia. É um símbolo de luxo e elegância, ligando o Grand Palais e o Petit Palais à Champs-Élysées.

Crédito: Dimitri Destugues/Wikimédia Common

" class="op_lazy">

Pont des Arts – A Pont des Arts, construída em 1804, conecta o Louvre à Ilha de la Cité, famosa por seu design simples de ferro e madeira. Durante décadas, foi um local popular para os casais deixarem “cadeados do amor” em suas grades, até a remoção dessas correntes. Ela representa a arte e a cultura, sendo um ponto de encontro para artistas e turistas.

Crédito: Flickr Igor Sorokin

" class="op_lazy">

Pont de Bir-Hakeim – Inaugurada em 1906, a Pont de Bir-Hakeim é uma ponte de ferro e pedra que conecta o 15º e 16º arrondissements de Paris. Ela é famosa por seu design com arcos duplos, sustentando tanto a linha de metrô quanto a rodovia. A ponte tem grande importância visual, aparecendo em filmes como Inception e O Perfume.

Crédito: Divulgação e Flickr B.Deschamps

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar