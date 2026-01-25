Bambu: entre mitos antigos e ciência moderna
O bambu – também chamado de taquara, taboca ou outros nomes regionais no Brasil – é uma gramínea com incrível diversidade: estima-se que existam entre 1.300 e 1.600 espécies no mundo. No Brasil, a riqueza dessa planta é impressionante.
Segundo a Embrapa, são cerca de 258 espécies distribuídas em 35 gêneros. Outras fontes apontam para 232 espécies nativas, muitas delas endêmicas. Parte significativa da biodiversidade de bambu no Brasil se concentra na Amazônia Sul-Ocidental.
Segundo a Embrapa, são cerca de 258 espécies distribuídas em 35 gêneros. Outras fontes apontam para 232 espécies nativas, muitas delas endêmicas. Parte significativa da biodiversidade de bambu no Brasil se concentra na Amazônia Sul-Ocidental.
Isso se dá especialmente nos estados do Acre e Amazonas, onde ocorrem densos bambuzais do gênero Guadua.
Isso se dá especialmente nos estados do Acre e Amazonas, onde ocorrem densos bambuzais do gênero Guadua.
Esses bambus lenhosos podem atingir mais de 30 metros de altura, e desempenham papel ecológico importante, além de apresentarem grande potencial para uso material.