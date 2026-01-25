Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aves gigantes botam ovos que custam mil reais a dúzia

A raça encontrada em algumas pequenas propriedades pelo Brasil tem como característica que mais chama a atenção o tamanho dos galos.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

Os galos costumam medir de 1,05 metro até assombrosos 1,31. Algumas fêmeas podem superar também 1,05 metro, segundo publicações especializadas.

Crédito: Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana/BA

" class="op_lazy">

Em reportagem em 2023, o G1 ouviu criadores. Leonardo Pontini, de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo., disse que adquiriu ovos das aves pela internet e eu também comprou aves de outros criadores.

Crédito: Reprodução/TV Gazeta

" class="op_lazy">

O produtor relatou na ocasião que chegou a vender uma ave dessa espécie por R$ 6 mil por causa do potencial de lucro que elas têm com ovos especiais.

Crédito: Reprodução/TV Gazeta

" class="op_lazy">

Como a espécie Índio Gigante é procurada por criadores interessados na reprodução de aves grandes e de alta qualidade, os ovos férteis (para incubação) alcançam preços incríveis.

Crédito: Reprodução/Youtube

" class="op_lazy">

Em 2017, um galo da raça foi arrematado em leilão por um produtor rural de Sorocaba (SP) após lance de R$ 154 mil. Pertencente à variedade Crista Bola, ele foi batizado de Hokaido.

Crédito: Divulgação

