Ariranha gigante volta a aparecer nas águas do Cone Sul após décadas de ausência
A presença confirmada desse grande mustelídeo revela um avanço importante para a biodiversidade sul-americana, já que sua atuação como predador ajuda a restabelecer o equilíbrio natural dos pântanos.
Esse retorno só se concretizou graças ao trabalho coordenado por diversas instituições, sob liderança da Rewilding Argentina.
Desde 2017, a organização de conservação sem fins lucrativos conduz um amplo esforço de resgate e reintrodução da espécie no país.
O projeto precisou de uma logística complexa, acordos internacionais e manuseio especializado para reintroduzir a espécie.
A primeira família foi solta no Parque Nacional Iberá, local que se estabeleceu como um modelo global de restauração de fauna na América do Sul.
O processo de reintrodução exigiu planejamento cuidadoso, incluindo a seleção de casais para reprodução e adaptações comportamentais antes da libertação.