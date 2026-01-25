Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ariranha gigante volta a aparecer nas águas do Cone Sul após décadas de ausência

Ariranha gigante volta a aparecer nas águas do Cone Sul após décadas de ausência

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A presença confirmada desse grande mustelídeo revela um avanço importante para a biodiversidade sul-americana, já que sua atuação como predador ajuda a restabelecer o equilíbrio natural dos pântanos.

Crédito: - Flickr Roger Sargent

" class="op_lazy">

Esse retorno só se concretizou graças ao trabalho coordenado por diversas instituições, sob liderança da Rewilding Argentina.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

Desde 2017, a organização de conservação sem fins lucrativos conduz um amplo esforço de resgate e reintrodução da espécie no país.

Crédito: Imagem de Stefan Weiss por Pixabay

" class="op_lazy">

O projeto precisou de uma logística complexa, acordos internacionais e manuseio especializado para reintroduzir a espécie.

Crédito: Flickr Juvenil Cares

" class="op_lazy">

A primeira família foi solta no Parque Nacional Iberá, local que se estabeleceu como um modelo global de restauração de fauna na América do Sul.

Crédito: Joshua Stone/Wikimédia commons

" class="op_lazy">

O processo de reintrodução exigiu planejamento cuidadoso, incluindo a seleção de casais para reprodução e adaptações comportamentais antes da libertação.

Crédito: Imagem de Tanja Richter por Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar