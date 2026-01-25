Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alga poderosa: spirulina se destaca no auxílio à anemia

O consumo da Spirulina remonta aos astecas, que a encontravam nos lagos que cercavam o que é hoje a Cidade do México. Isso a torna um alimento com grande valor histórico e nutricional.

Crédito: John Alan Elson/Wikimédia Commons

É, portanto, uma cianobactéria aquática de origem milenar, consumida pelos astecas, que oferece diversos benefícios à saúde devido ao seu alto teor de proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes.

Crédito: Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay

Ela surgiu há mais de três bilhões de anos, sendo um dos primeiros seres vivos a realizar fotossíntese, processo que usa a luz solar para produzir energia.

Crédito: Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay

Em Chade, país da África Central, as mulheres da etnia Kanem-Bornu coletavam, secavam e consumiam a espirulina, combinando-a com o painço.

Crédito: - Divulgação

Em pó, a Spirulina pode se apresentar na cor verde, azul ou verde-azulada. Dela, também pode ser extraído um pigmento natural, utilizado em cápsulas vegetais, dando a elas uma tonalidade azul translúcida.

Crédito: Flickr Clarence Opolsky

É considerado um alimento funcional e até um nutracêutico pela Organização Mundial da Saúde, sendo uma excelente alternativa para veganos e vegetarianos.

Crédito: Flickr dj_craig20

