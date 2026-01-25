A incrível inteligência dos polvos: espécie é das mais surpreendentes do mundo animal
Mas o que realmente o coloca em um patamar único é sua estrutura cerebral, completamente diferente da maioria dos animais complexos. Enquanto mamíferos e aves possuem um sistema nervoso centralizado no cérebro, os polvos seguem um caminho bem diferente.
Afinal, possuem uma inteligência descentralizada, onde parte significativa do processamento neural acontece nos próprios braços. E pesquisas recentes vêm jogando luz sobre como essa estrutura funciona e por que ela é tão eficiente. Vamos, então, conferir algumas das principais curiosidades sobre os polvos?
Um estudo realizado com a espécie Octopus bimaculatus, por exemplo, analisou a segmentação do sistema nervoso dos braços do animal e confirmou algo que já se desconfiava: cada braço tem um certo grau de independência operacional, como se fosse dotado de um “mini cérebro”.
Ao todo, estima-se que os polvos tenham cerca de 500 milhões de neurônios — um número comparável ao de cães, por exemplo. Mas o mais surpreendente é a distribuição dessa massa neuronal: cerca de dois terços estão nos braços e apenas um terço no cérebro central.
Essa configuração incomum faz com que os braços possam agir, reagir e aprender de forma independente, mesmo quando desconectados do cérebro principal.
Em experimentos, braços de polvos foram capazes de realizar movimentos coordenados e até reações de busca alimentar mesmo após serem separados do corpo — um fenômeno que continua a intrigar os cientistas.