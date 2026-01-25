Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A curiosa história do Boliche, diversão para todas as idades

A curiosa história do Boliche, diversão para todas as idades

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

De acordo com o Dicionário Houaiss, a palavra “boliche” vem do catalão “bolitx”, que está ligado ao grego “bolídion”, diminutivo de “bólos”, que significa “rede de pesca”.

Crédito: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay

" class="op_lazy">

O vocábulo, portanto, passou a designar por metonímia casa onde se jogava com bolas e depois tipo de jogo com bolas.

Crédito: Imagem de Sharon Ang por Pixabay

" class="op_lazy">

Uma das versões sobre o aparecimento do jogo relata que um arqueólogo inglês encontrou nas décadas de 1930, uma tumba de 3.200 a.C de uma criança egípcia. Nela, pinos e bolas que poderiam ser de um jogo (o boliche primitivo).

Crédito: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay

" class="op_lazy">

Uma das versões sobre o aparecimento do jogo relata que um arqueólogo inglês encontrou nas décadas de 1930, uma tumba de 3.200 a.C de uma criança egípcia. Nela, pinos e bolas que poderiam ser de um jogo (o boliche primitivo).

Crédito: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay

" class="op_lazy">

Uma lenda relata que guerreiros de tribos antigas divertiam-se após as batalhas, usando os ossos das coxas de seus inimigos como alvos a serem atingidos.

Crédito: Imagem de marcelo marebo por Pixabay

" class="op_lazy">

Uma lenda relata que guerreiros de tribos antigas divertiam-se após as batalhas, usando os ossos das coxas de seus inimigos como alvos a serem atingidos.

Crédito: Imagem de marcelo marebo por Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar