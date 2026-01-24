Vila dos Smurfs: descubra a exuberante cidade azul na Espanha
O que parecia uma ação temporária transformou-se em identidade permanente, e hoje a “Vila Azul” é um fenômeno turístico mundial que atrai visitantes curiosos e apaixonados por cenários lúdicos.
A iniciativa partiu da Sony Pictures, que escolheu Júzcar como palco para o lançamento global do filme. Todas as casas, incluindo a igreja e a prefeitura, receberam a cor azul vibrante, criando um contraste marcante com as cidades vizinhas.
A promessa inicial era simples: após o evento, tudo seria retingido de branco, devolvendo à vila sua aparência tradicional. No entanto, o impacto turístico foi tão grande que os moradores reconsideraram.
Com a chegada de milhares de visitantes, a economia local explodiu. Restaurantes, pousadas e lojas de artesanato prosperaram, mudando a vida da comunidade.
Diante desse sucesso inesperado, os moradores participaram de um referendo e decidiram manter a cor azul, rompendo com séculos de tradição dos “pueblos blancos”.
Júzcar, desse modo, transformou uma ação de marketing em identidade cultural, tornando-se conhecida mundialmente como a “Vila dos Smurfs”.