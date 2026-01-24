Vila dos Smurfs: descubra a exuberante cidade azul na Espanha

Júzcar mostra, assim, que uma ação promocional pode redefinir a identidade de um local. Ao abraçar o azul, moradores criaram um destino que une fantasia, natureza e tradição reinventada. Hoje, a “Aldeia Azul” reflete criatividade coletiva e atrai quem a visita para um cenário de filme.

Crédito: reprodução/ tripadvisor