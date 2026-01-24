Timothée Chalamet iguala marca histórica de Marlon Brando no Oscar
Ao longo de 98 anos, apenas 32 das 486 nomeações a Melhor Ator foram para intérpretes de até 30 anos, três delas do próprio Chalamet. Ele estreou na lista aos 22 anos com “Chama-me Pelo Teu Nome” (2017).
Depois, voltou a ser indicado por “A Complete Unknown” (2024) e agora concorre novamente. Caso vença, será o segundo mais jovem a conquistar a estatueta.
Um dos grandes destaques em Hollywood nos últimos anos, Chalamet se tornou manchete devido a uma declaração sobre a perspectiva de ser pai.
Em entrevista, ele disse que “definitivamente não iria nomear”, mas criticou o fato de uma pessoa importante do seu entorno ter “se gabado por não ter filhos enquanto tem mais tempo livre para outras coisas”.
Na mesma entrevista, o ator de “Duna” revelou que filhos “podem estar no radar”. Chalamet ainda opinou sobre o chamado “Movimento Sem Crianças” (“Childfree”, em inglês) e disse que acha o pensamento “desolador”.
Embora não tenha citado nomes, internautas concluíram que a indireta de Chalamet seria para o ator e comediante Seth Rogen, conhecido por defender abertamente uma vida sem filhos.