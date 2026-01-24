Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timothée Chalamet iguala marca histórica de Marlon Brando no Oscar

Ao longo de 98 anos, apenas 32 das 486 nomeações a Melhor Ator foram para intérpretes de até 30 anos, três delas do próprio Chalamet. Ele estreou na lista aos 22 anos com “Chama-me Pelo Teu Nome” (2017).

Crédito: Reprodução Youtube

Depois, voltou a ser indicado por “A Complete Unknown” (2024) e agora concorre novamente. Caso vença, será o segundo mais jovem a conquistar a estatueta.

Crédito: montagem / wikimedia commons

Um dos grandes destaques em Hollywood nos últimos anos, Chalamet se tornou manchete devido a uma declaração sobre a perspectiva de ser pai.

Crédito: Divulgação

Em entrevista, ele disse que “definitivamente não iria nomear”, mas criticou o fato de uma pessoa importante do seu entorno ter “se gabado por não ter filhos enquanto tem mais tempo livre para outras coisas”.

Crédito: Reprodução/Instagram

Na mesma entrevista, o ator de “Duna” revelou que filhos “podem estar no radar”. Chalamet ainda opinou sobre o chamado “Movimento Sem Crianças” (“Childfree”, em inglês) e disse que acha o pensamento “desolador”.

Crédito: Reprodução/Instagram

Embora não tenha citado nomes, internautas concluíram que a indireta de Chalamet seria para o ator e comediante Seth Rogen, conhecido por defender abertamente uma vida sem filhos.

Crédito: Wikimedia Commons/Stephen McCarthy/Collision

