Teresa Palmer: quem é a atriz que viverá a esposa de Thor na série ‘God of War’
Nascida em Adelaide, Austrália, em 26 de fevereiro de 1986, Teresa Mary Palmer cresceu em um ambiente simples, mas sempre demonstrou interesse pelas artes. Sua infância foi marcada por trabalhos informais, incluindo apresentações em shopping centers, que revelavam sua vocação para o palco.
Antes de se tornar atriz profissional, Teresa chegou a trabalhar como modelo e em pequenos comerciais, o que lhe deu experiência diante das câmeras. Essa fase inicial foi fundamental para que ela desenvolvesse confiança e presença cênica.
Sua estreia no cinema ocorreu em “Wolf Creek (2005)”, um terror australiano que chamou atenção para sua atuação intensa. Logo depois, brilhou em “2h37 – É Só Uma Questão de Tempo” (2006), drama em que foi escolhida para o papel sem precisar realizar testes.
Em 2006, Teresa expandiu sua carreira internacional ao participar de “The Grudge 2”, consolidando sua imagem como atriz versátil. A produção abriu portas para Hollywood e a colocou no radar de grandes estúdios.
No mesmo ano, atuou em “December Boys”, ao lado de Daniel Radcliffe, mostrando que podia transitar entre o drama e o romance com naturalidade. A diversidade de papéis, portanto, se revela como um trunfo em sua trajetória.
Em 2008, Teresa trabalhou com Adam Sandler em “Bedtime Stories”, uma comédia familiar que ampliou sua popularidade. A experiência reforçou sua capacidade de se adaptar a diferentes gêneros cinematográficos.