Souks: mercados típicos atraem turistas pelo mundo

Estes, por sua vez, são mercados tradicionais árabes que funcionam como centros sociais, culturais e comerciais, atraindo turistas com sua atmosfera vibrante e produtos autênticos.

Crédito: reprodução/ tripadviser

Khan el-Khalili – Cairo, Egito: Fundado no século 14, é um dos souks mais antigos do mundo, famoso por suas joias, especiarias e cafés históricos.

Crédito: reprodução/ tripadviser

Grand Bazaar – Istambul, Turquia: Com mais de 4 mil lojas em 61 ruas cobertas, é um dos maiores mercados do planeta, atraindo milhões de visitantes por ano.

Crédito: reprodução/ tripadviser

Souq Waqif – Doha, Catar: Restaurado para preservar sua arquitetura tradicional, oferece especiarias, tecidos, falcões e cafés em um ambiente animado.

Crédito: reprodução/ tripadviser

Muttrah Souq – Mascate, Omã: Localizado à beira-mar, é conhecido por seus corredores estreitos e produtos típicos como incensos e prata omanita.

Crédito: reprodução/ tripadviser

Jemaa el-Fnaa – Marrakech, Marrocos: Mais que um souk, é uma praça viva com encantadores de serpentes, músicos e barracas de comida, cercada por mercados.

Crédito: reprodução/ tripadviser

