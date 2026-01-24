Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saruê: entenda por que ele é um aliado do homem

Saruê: entenda por que ele é um aliado do homem

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Apesar da aparência incomum e da fama equivocada de animal agressivo ou perigoso, o saruê cumpre um papel ecológico importante, especialmente nas cidades, onde atua como aliado no equilíbrio ambiental.

Crédito: - Domínio Público/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Sua presença, que se intensificou à medida que os centros urbanos avançaram sobre áreas naturais, fez do animal um símbolo da adaptação da fauna brasileira às transformações impostas pelo homem.

Crédito: Reprodução Flickr Marcio Machado

" class="op_lazy">

Do ponto de vista biológico, o saruê pertence ao grupo dos marsupiais, o mesmo das cuícas e dos cangurus, caracterizados pela bolsa abdominal das fêmeas, onde os filhotes completam parte do desenvolvimento.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Ele possui pelagem acinzentada, focinho alongado, olhos escuros e cauda preênsil, semelhante a um fio grosso e sem pelos, usada para auxiliar na locomoção entre galhos e superfícies estreitas. O saruê mede, em geral, entre 35 e 50 centímetros,

Crédito: Reprodção do Instagram @samyapalmeira.advogada

" class="op_lazy">

Onívoro por natureza, o saruê come praticamente de tudo: frutas, insetos, pequenos vertebrados, ovos e restos de comida deixados pelos humanos. Essa dieta variada explica em parte sua capacidade de ocupar ambientes tão distintos, da mata fechada aos quintais domésticos.

Crédito: Reprodução Flickr Beth Coe Maeda

" class="op_lazy">

A expansão do saruê nas cidades brasileiras está ligada tanto à perda de habitat quanto à abundância de recursos oferecidos involuntariamente pelos humanos.

Crédito: Divulgação

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar