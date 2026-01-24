Rota do azeite e do vinho: Cidade serrana é a ‘Toscana brasileira’

O turismo cultural, gastronômico e histórico também são procurados graças ao fato de o município preservar sua arquitetura e cultura (quilombola e caipira) em museus, igrejas e bairros. Locais marcados pelos costumes rurais do século XX, além de sua culinária típica do interior paulista.

Crédito: Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí - SP