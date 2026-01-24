Rota do azeite e do vinho: Cidade serrana é a ‘Toscana brasileira’
A cidade também é muito conhecida pela Pedra do Baú, que recebe diariamente visitantes para apreciar a vista de uma altitude de 1.950 metros. Ela, portanto, fica em uma unidade de preservação e apresenta um conjunto de rochas gnaissicas.
O Monumento Natural Pedra do Baú conta com 3.154 hectares e mais dois pontos de visitação, assim como a principal: Bauzinho e Ana Chata. Ali, além das trilhas e escaladas, os turistas podem aproveitar um passeio de voo livre, assim como a observação de aves e rapel.
A caminhada até o topo da Pedra do Baú dura cerca de 3 horas e possui muitas subidas. Ela começa com uma trilha até o topo da base, é continuada pelos 600 degraus da “via ferrada” e, ao todo, tem 4 km de atividade.
A trilha da Pedra Ana Chata tem o tempo estimado de ida de duas horas. Ela também utiliza a via ferrata, entretanto tem um pouco menos de extensão (3,8 km), assim como tem um trecho dentro de uma caverna.
Não é obrigatória a presença de guias em ambas as subidas, mas sim a do equipamento de segurança (cadeirinha, fitas de segurança, mosquetões conectores e capacete) e o agendamento.
Há também a Vinícola Villa Santa Maria, cujos 90 hectares recebem por volta de 55 mil turistas por ano e contém, atualmente, 70 mil parreiras que produzem vinhos de inverno.