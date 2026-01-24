Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resistência de superbactérias a antibióticos comuns gera alerta da OMS

Autor Flipar
Essa é uma condição na qual as bactérias e outros microrganismos deixam de responder a antibióticos.

Crédito: Flickr - Monado

Segundo o órgão, a RAM se tornou uma das dez maiores ameaças à saúde global atualmente.

Crédito: Pexels/Anna Shvets

De acordo com o documento, 1 em cada 6 infecções bacterianas comuns em 2023 foi resistente a tratamentos, um aumento de mais de 40% entre 2018 e 2023.

Crédito: CDC/Unsplash

O problema compromete a eficácia dos medicamentos e aumenta o risco de mortes.

Crédito: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

O estudo foi feito com base em dados do Sistema Global de Vigilância da OMS (GLASS), que reúne informações de mais de 100 países.

Crédito: Martin Sanchez/Unsplash

Foram avaliados 22 antibióticos e 8 tipos de bactérias responsáveis por infecções como as do trato urinário, gastrointestinal, corrente sanguínea e gonorreia.

Crédito: freestocks/Unsplash

