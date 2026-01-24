Resistência de superbactérias a antibióticos comuns gera alerta da OMS
Essa é uma condição na qual as bactérias e outros microrganismos deixam de responder a antibióticos.
Segundo o órgão, a RAM se tornou uma das dez maiores ameaças à saúde global atualmente.
De acordo com o documento, 1 em cada 6 infecções bacterianas comuns em 2023 foi resistente a tratamentos, um aumento de mais de 40% entre 2018 e 2023.
O problema compromete a eficácia dos medicamentos e aumenta o risco de mortes.
O estudo foi feito com base em dados do Sistema Global de Vigilância da OMS (GLASS), que reúne informações de mais de 100 países.
Foram avaliados 22 antibióticos e 8 tipos de bactérias responsáveis por infecções como as do trato urinário, gastrointestinal, corrente sanguínea e gonorreia.