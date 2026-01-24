Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rã-golias: conheça o maior anfíbio vivo do planeta e por que ele está ameaçado

A rã-golias vive exclusivamente em áreas restritas dos Camarões e da Guiné Equatorial, tornando-se um exemplo de especialização ecológica, embora seja vulnerável.

Crédito: imagem gerada por i.a

A rã-golias está ameaçada principalmente pela perda de habitat, causada pelo desmatamento e pela poluição dos rios onde vive. Além disso, sofre com a caça para consumo humano e o comércio ilegal, o que reduz ainda mais sua população na natureza.

Crédito: Ryan Somma wikimedia commons

Ela recebe o nome de rã-golias por causa do tamanho gigantesco, podendo chegar a mais de 30 centímetros e pesar mais de 3 quilos. O nome faz referência ao personagem bíblico Golias, símbolo de força e grande porte.

Crédito: imagem gerada por i.a

Muita gente confunde sapo, perereca e rã . Mas eles não possuem as mesmas características, embora todos sejam anfíbios que pertencem à ordem Anura, palavra que significa sem cauda em grego antigo. Apesar desse aspecto, mesmo com muitas semelhanças físicas, os três são animais diferentes.

Crédito: Imagens Pixabay

Das mais de 8.400 espécies de anfíbios conhecidas no mundo, 1.188 estão no Brasil. Assim, 1.144 são espécies de anuros, tornando o país como a maior diversidade desse grupo de anfíbios no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN).

Crédito: José Reynaldo da Fonseca/Wikimédia Commons

O órgão pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ressalta que dentro da ordem Anura estão várias famílias de sapos, rãs e pererecas cujas espécies estão em todos os continentes, com exceção da Antártica.

Crédito: Museu de Zoologia de São Paulo

