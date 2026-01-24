Rã-golias: conheça o maior anfíbio vivo do planeta e por que ele está ameaçado
A rã-golias vive exclusivamente em áreas restritas dos Camarões e da Guiné Equatorial, tornando-se um exemplo de especialização ecológica, embora seja vulnerável.
A rã-golias está ameaçada principalmente pela perda de habitat, causada pelo desmatamento e pela poluição dos rios onde vive. Além disso, sofre com a caça para consumo humano e o comércio ilegal, o que reduz ainda mais sua população na natureza.
Ela recebe o nome de rã-golias por causa do tamanho gigantesco, podendo chegar a mais de 30 centímetros e pesar mais de 3 quilos. O nome faz referência ao personagem bíblico Golias, símbolo de força e grande porte.
Muita gente confunde sapo, perereca e rã . Mas eles não possuem as mesmas características, embora todos sejam anfíbios que pertencem à ordem Anura, palavra que significa sem cauda em grego antigo. Apesar desse aspecto, mesmo com muitas semelhanças físicas, os três são animais diferentes.
Das mais de 8.400 espécies de anfíbios conhecidas no mundo, 1.188 estão no Brasil. Assim, 1.144 são espécies de anuros, tornando o país como a maior diversidade desse grupo de anfíbios no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN).
O órgão pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ressalta que dentro da ordem Anura estão várias famílias de sapos, rãs e pererecas cujas espécies estão em todos os continentes, com exceção da Antártica.