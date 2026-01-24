Pra quem não viu: Atriz fala de ‘choque de idades’ ao beijar Brad Pitt
Os dois trabalharam juntos no filme Guerra Civil (2024), dirigido por Alex Garland, no qual interpretam jornalistas em meio a um conflito armado nos Estados Unidos. A experiência em cena reforçou a admiração de Dunst pelo profissionalismo e pela entrega de Moura.
Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro, entre outros prêmios, e está concorrendo ao Oscar de Melhor Ator pelo papel em “O Agente Secreto”. O apoio público de Kirsten Dunst fortalece ainda mais a repercussão internacional do ator brasileiro.
Kirsten é uma das atrizes que começaram a carreira ainda menina, com uma hoa bagagem no cinema. Inclusive, em 2025, ressurgiu na web um vídeo antigo em que a atriz fala do desconforto que teve ao beijar o ator Brad Pitt. A atriz fez o comentário durante uma entrevista em 1994.
Naquela ocasião, Dunst divulgava o filme “Entrevista com o Vampiro” (1994), no qual contracenou com Brad Pitt e teve que beijá-lo como parte das filmagens.
A atriz tinha apenas 12 anos, enquanto Brad estava com 31. Dunst achou a situação “embaraçosa”. “Amo o Brad Pitt, ele é muito legal. Só acho constrangedor. Tenho 12 anos e ele 31. Ele é um homem, por que eu ia gostar de beijá-lo?”, explicou.
Dirigido por Neil Jordan e baseado no romance homônimo de Anne Rice, publicado em 1976, “Entrevista com o Vampiro” é sobre um jornalista que entrevista um vampiro que decide contar sua história para o mundo.