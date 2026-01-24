Pra quem não viu: Atriz fala de ‘choque de idades’ ao beijar Brad Pitt

Kirsten Dunst é casada com o ator Jesse Plemons, com quem já atuou. Eles estão juntos desde 2022 e têm dois filhos. Jesse é conhecido por papéis em séries como Breaking Bad e Fargo, além de filmes como The Power of the Dog. Ele é aclamado por sua versatilidade e atua em produções de drama e suspense.

Crédito: reprodução youtube