Pesquisadores descobrem nova espécie de peixe gigante predador
Chamado de Bagarius protos, o animal pode ultrapassar os 100 quilos!
Entre as características físicas, se destacam a cabeça larga, focinho alongado, olhos pequenos e pele espessa com manchas e faixas que favorecem sua camuflagem.
A descoberta é resultado de expedições realizadas entre 2004 e 2024 e foi publicada em junho de 2024 na revista Zoosystematics and Evolution.
A equipe confirmou que o peixe — um bagre de grande porte — era inédito após análises morfológicas e genéticas que revelaram diferenças significativas.
A distinção genética é superior a 8% em relação a outros bagres do gênero Bagarius.
O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região.