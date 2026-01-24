Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisadores descobrem nova espécie de peixe gigante predador

Pesquisadores descobrem nova espécie de peixe gigante predador

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Chamado de Bagarius protos, o animal pode ultrapassar os 100 quilos!

Crédito: Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen

" class="op_lazy">

Entre as características físicas, se destacam a cabeça larga, focinho alongado, olhos pequenos e pele espessa com manchas e faixas que favorecem sua camuflagem.

Crédito: Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen

" class="op_lazy">

A descoberta é resultado de expedições realizadas entre 2004 e 2024 e foi publicada em junho de 2024 na revista Zoosystematics and Evolution.

Crédito: Wikimedia Commons/Zhangmoon618

" class="op_lazy">

A equipe confirmou que o peixe — um bagre de grande porte — era inédito após análises morfológicas e genéticas que revelaram diferenças significativas.

Crédito: Sirujs Enobs - Panoramio

" class="op_lazy">

A distinção genética é superior a 8% em relação a outros bagres do gênero Bagarius.

Crédito: Laura España/Unsplash

" class="op_lazy">

O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região.

Crédito: Pexels/Buwaneka Boralessa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar