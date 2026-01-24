Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisa revela que Geração Z tem dificuldade para coisas banais como trocar lâmpada

Pesquisa revela que Geração Z tem dificuldade para coisas banais como trocar lâmpada

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A geração Z é formada por pessoas nascidas entre 1997 e 2012. Ou seja, hoje com idade entre 12 e 28 anos, aproximadamente.

Crédito: Imagem Freepik

" class="op_lazy">

Uma pesquisa conduzida pela empresa britânica Halfords, varejista de autopeças e outros serviços para automóveis, deu alarmantes sinais disso.

Crédito: Imagem Freepik

" class="op_lazy">

O resultado da pesquisa apontou que 21% dos integrantes dessa geração não faz tarefas domésticas básicas, preferindo contratar profissionais especializados para realizá-las.

Crédito: Imagem Freepik

" class="op_lazy">

Ações simples, que demandam poucos minutos, acabam representando custos financeiros e transtornos para essas pessoas porque elas se sentem incapazes de fazê-las sozinhas.

Crédito: Imagem Freepik

" class="op_lazy">

As entrevistas mostram que a média de gasto anual desse grupo de pessoas com a contratação de serviços domésticos básicos é de 1.300 libras (R$ 9.405 na cotação atual).

Crédito: upklyak freepik

" class="op_lazy">

No grupo dos que “terceirizam” serviços domésticos simples, 22% recorrem aos pais para resolver o problema.

Crédito: Imagem Freepik

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar