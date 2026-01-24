Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisa alerta sobre emojis inapropriados para ambiente de trabalho

Pesquisa alerta sobre emojis inapropriados para ambiente de trabalho

Uma pesquisa do centro de estudos Lokalise revelou que muitos emojis são considerados inadequados para o ambiente corporativo.

Crédito: Emojisprout emojisprout.com/Unsplash

O mais rejeitado é o de berinjela, visto como inapropriado por 91% dos entrevistados.

Crédito: Reprodução/Emojipedia

Em seguida, os emojis mais inconvenientes são o de cocô, apontado por 82% dos entrevistados, e o de pêssego, com 81%.

Crédito: Reprodução/EmojiTerra

Outros símbolos desaprovados incluem o beijo de batom, os pingos de suor, o coração vermelho e o famoso “foguinho”.

Crédito: Reprodução/Emojipedia/EmojiTerra

Outros emojis foram apontados como problemáticos por ofensa ou ambiguidade, como o da caveira, que pode significar “morte” ou “morrendo de rir”.

Crédito: Reprodução

Também está nessa categoria de “potencialmente ofensivos” o rosto sorrindo de cabeça para baixo, que pode incluir ironia.

Crédito: Reprodução

