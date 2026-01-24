Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paredão de esculturas é atração no sul do Brasil

Esta galeria a céu aberto foi esculpida nas rochas que margeiam a rua Etienne Stawiarski, às margens do Rio Tubarão, no pequeno município de Orleans.

Crédito: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão

" class="op_lazy">

As obras foram idealizadas pelo artista José Fernandes, apelidado de “Zé Diabo”, em colaboração com o Padre João Leonir Dall’Alba.

Crédito: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão

" class="op_lazy">

O projeto começou em 1980 e transformou um paredão rochoso em um monumento que mistura arte sacra e história brasileira.

Crédito: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão

" class="op_lazy">

O paredão havia sido aberto durante a construção da ferrovia Dona Tereza Cristina, em 1884.

Crédito: Reprodução de Vídeo Globoplay

" class="op_lazy">

Dos 26 painéis planejados, nove foram parcial ou totalmente concluídos até 1989. Depois, as obras foram paralisadas por falta de verba.

Crédito: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão

" class="op_lazy">

Apesar de não ser oficialmente tombado, o paredão é reconhecido pela comunidade como um símbolo cultural do município de Orleans.

Crédito: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão

