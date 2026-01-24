Paredão de esculturas é atração no sul do Brasil
Esta galeria a céu aberto foi esculpida nas rochas que margeiam a rua Etienne Stawiarski, às margens do Rio Tubarão, no pequeno município de Orleans.
As obras foram idealizadas pelo artista José Fernandes, apelidado de “Zé Diabo”, em colaboração com o Padre João Leonir Dall’Alba.
O projeto começou em 1980 e transformou um paredão rochoso em um monumento que mistura arte sacra e história brasileira.
O paredão havia sido aberto durante a construção da ferrovia Dona Tereza Cristina, em 1884.
Dos 26 painéis planejados, nove foram parcial ou totalmente concluídos até 1989. Depois, as obras foram paralisadas por falta de verba.
Apesar de não ser oficialmente tombado, o paredão é reconhecido pela comunidade como um símbolo cultural do município de Orleans.