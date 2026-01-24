Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os astros mais azedos de Hollywood

Os astros mais azedos de Hollywood

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Alguns nomes se tornaram conhecidos não apenas pelo talento, mas também por episódios de temperamento explosivo, exigências fora do comum e desentendimentos com colegas e diretores. O Flipar mostra a seguir exemplos que ganharam as manchetes!

Crédito: Pietro Luca Cassarino/Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Jared Leto – Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Clube de Compras Dallas” e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, o ator já foi alvo de polêmicas. Durante as filmagens de “Esquadrão Suicida”, em que interpretou o Coringa, Leto teria enviado presentes inusitados e desconfortáveis aos colegas de elenco, como ratos vivos e objetos excêntricos, em nome da “imersão” no personagem.

Crédito: Gage Skidmore/Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Megan Fox – Alçada ao estrelato com “Transformers”, tem carreira marcada também por polêmicas nos bastidores. A atriz protagonizou desentendimentos públicos com o diretor Michael Bay, a quem chegou a comparar a Hitler e Napoleão Bonaparte em entrevistas, o que levou à sua saída da franquia.

Crédito: Reprodução/Transformers

" class="op_lazy">

Val Kilmer – Reconhecido por papéis marcantes em “Top Gun” e “Batman Eternamente”, o ator, que morreu em abril de 2025, ganhou fama de ser complicado e ter comportamento explosivo nos bastidores. O diretor Joel Schumacher chegou a chamá-lo de “infantil e impossível” em certas ocasiões.

Crédito: Reprodução

" class="op_lazy">

Shia LaBeouf: Revelado ainda jovem pela Disney e consagrado em blockbusters como “Transformers”, o ator também chamou atenção por comportamentos polêmicos, com prisões por brigas e distúrbios em locais públicos, além de episódios de instabilidade em sets de filmagem.

Crédito: Reprodução/Youtube

" class="op_lazy">

Katherine Heigl: Conhecida pelo papel de destaque em “Grey’s Anatomy” e por sucessos de bilheteria como “Ligeiramente Grávidos”, a atriz ganhou fama de difícil em Hollywood. Ficou marcada por declarações críticas a projetos dos quais participou, atingindo diretores e roteiristas.

Crédito: Divulgação / USA Network

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar