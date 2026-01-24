Os astros mais azedos de Hollywood
Alguns nomes se tornaram conhecidos não apenas pelo talento, mas também por episódios de temperamento explosivo, exigências fora do comum e desentendimentos com colegas e diretores. O Flipar mostra a seguir exemplos que ganharam as manchetes!
Jared Leto – Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Clube de Compras Dallas” e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, o ator já foi alvo de polêmicas. Durante as filmagens de “Esquadrão Suicida”, em que interpretou o Coringa, Leto teria enviado presentes inusitados e desconfortáveis aos colegas de elenco, como ratos vivos e objetos excêntricos, em nome da “imersão” no personagem.
Megan Fox – Alçada ao estrelato com “Transformers”, tem carreira marcada também por polêmicas nos bastidores. A atriz protagonizou desentendimentos públicos com o diretor Michael Bay, a quem chegou a comparar a Hitler e Napoleão Bonaparte em entrevistas, o que levou à sua saída da franquia.
Val Kilmer – Reconhecido por papéis marcantes em “Top Gun” e “Batman Eternamente”, o ator, que morreu em abril de 2025, ganhou fama de ser complicado e ter comportamento explosivo nos bastidores. O diretor Joel Schumacher chegou a chamá-lo de “infantil e impossível” em certas ocasiões.
Shia LaBeouf: Revelado ainda jovem pela Disney e consagrado em blockbusters como “Transformers”, o ator também chamou atenção por comportamentos polêmicos, com prisões por brigas e distúrbios em locais públicos, além de episódios de instabilidade em sets de filmagem.
Katherine Heigl: Conhecida pelo papel de destaque em “Grey’s Anatomy” e por sucessos de bilheteria como “Ligeiramente Grávidos”, a atriz ganhou fama de difícil em Hollywood. Ficou marcada por declarações críticas a projetos dos quais participou, atingindo diretores e roteiristas.