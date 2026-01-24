Obras icônicas de Santiago Calatrava, arquiteto do Museu do Amanhã, se espalham pelo mundo

Puente de la Mujer, em Buenos Aires – Localizada no bairro de Puerto Madero, é uma ponte giratória para pedestres. Inspirada na figura de um casal dançando tango, sua estrutura assimétrica é sustentada por um mastro inclinado de 39 metros, do qual partem cabos de aço que seguram a plataforma.

Crédito: Jorge Lascar/Wikimédia Commons