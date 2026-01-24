Obras icônicas de Santiago Calatrava, arquiteto do Museu do Amanhã, se espalham pelo mundo
Santiago Pevsner Calatrava Valls nasceu na província de Valência, no leste espanhol, em 28 de julho de 1951.
Ele é um renomado arquiteto, engenheiro civil e escultor cujas obras transcendem os limites entre arte e estrutura funcional.
Formado em arquitetura pela Universidade Politécnica de Valência e com doutorado em engenharia pela ETH Zürich, Calatrava fundou seu próprio escritório em Zurique, na Suíça, que depois espalhou por Paris, Valência e Nova York
A arquitetura de Calatrava é marcante e profundamente influenciada por formas orgânicas – esqueletos, ossos, movimentos humanos e ritmos da natureza.
Sua criação valoriza a expressão das forças estruturais, traz dinamismo, assimetria e, às vezes, elementos móveis, resultando em criações que são ao mesmo tempo tecnológicas e poéticas. Confira na sequência suas obras mais representativas!
Ponte Alamillo, em Sevilha, na Espanha – Construída para a Expo 92, é uma ponte estaiada com um pilar inclinado que liga as margens do rio Guadalquivir.