Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ninguém vive nessas cidades; entenda os motivos do abandono

Ninguém vive nessas cidades; entenda os motivos do abandono

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Estas cidades-fantasma têm histórias e desfechos diferentes. Algumas viraram atrações turísticas, em que as autoridades estabelecem normas para a visitação.

Crédito: 1681551 pixabay

" class="op_lazy">

Conheça agora cidades-fantasma que viraram ruínas pelo mundo. E entenda o que aconteceu para justificar essa debandada geral.

Crédito: sandragphillips pixabay

" class="op_lazy">

Kayakoy (Turquia) – No século 18, era habitada por gregos e turcos. Mas foi abandonada no início dos anos 1920, quando terminou a Guerra Greco-Turca.

Crédito: Darwinek wikimedia commons

" class="op_lazy">

Só existem ruínas de 500 casas e duas igrejas ortodoxas. Turistas vão lá para conferir o que restou.

Crédito: Nikodem Nijaki - wikimedia commons

" class="op_lazy">

Centralia (EUA) – A cidade, na Pensilvânia, foi fundada em 1875. Teve 5 mil habitantes em 1960. Era um lugar normal, com escolas, igrejas, mercados, vida cotidiana. Hoje, é tudo vazio, e há uma placa advertindo para o perigo na entrada.

Crédito: Lyndi e Jason wikimedia commons

" class="op_lazy">

A cidade teve que ser abandonada porque uma empresa ateou fogo para queimar lixo num aterro e não sabia que, embaixo, havia uma antiga mina de carvão. O fogo no subsolo se espalhou e as altas temperaturas obrigaram todos os moradores a fugir. Até hoje, sai fumaça pelo chão.

Crédito: Mredden wikimedia commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar