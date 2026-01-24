Ninguém vive nessas cidades; entenda os motivos do abandono
Estas cidades-fantasma têm histórias e desfechos diferentes. Algumas viraram atrações turísticas, em que as autoridades estabelecem normas para a visitação.
Conheça agora cidades-fantasma que viraram ruínas pelo mundo. E entenda o que aconteceu para justificar essa debandada geral.
Kayakoy (Turquia) – No século 18, era habitada por gregos e turcos. Mas foi abandonada no início dos anos 1920, quando terminou a Guerra Greco-Turca.
Só existem ruínas de 500 casas e duas igrejas ortodoxas. Turistas vão lá para conferir o que restou.
Centralia (EUA) – A cidade, na Pensilvânia, foi fundada em 1875. Teve 5 mil habitantes em 1960. Era um lugar normal, com escolas, igrejas, mercados, vida cotidiana. Hoje, é tudo vazio, e há uma placa advertindo para o perigo na entrada.
A cidade teve que ser abandonada porque uma empresa ateou fogo para queimar lixo num aterro e não sabia que, embaixo, havia uma antiga mina de carvão. O fogo no subsolo se espalhou e as altas temperaturas obrigaram todos os moradores a fugir. Até hoje, sai fumaça pelo chão.