Nepal: uma história que impressiona pelos contrastes
Durante 240 anos, essa monarquia enfrentou desafios, transformações e conquistas que moldaram a identidade nepalesa.
No entanto, em 2008, o país vivenciou uma mudança drástica: a abolição da monarquia e a proclamação da República.
Este momento histórico não apenas encerrou uma era, mas também abriu novas possibilidades para a participação política dos cidadãos.
Saiba um pouco mais sobre o Nepal, país marcado por sua herança cultural, geografia deslumbrante e lutas por liberdade.
O Nepal, oficialmente conhecido como República Democrática Federal do Nepal, é um país fascinante localizado no sul da Ásia.
Com uma população de aproximadamente 29 milhões de habitantes, sua capital é Katmandu.