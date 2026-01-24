Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nepal: uma história que impressiona pelos contrastes

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Tipo Notícia

 

Durante 240 anos, essa monarquia enfrentou desafios, transformações e conquistas que moldaram a identidade nepalesa.

Crédito: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons

No entanto, em 2008, o país vivenciou uma mudança drástica: a abolição da monarquia e a proclamação da República.

Crédito: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons

Este momento histórico não apenas encerrou uma era, mas também abriu novas possibilidades para a participação política dos cidadãos.

Crédito: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons

Saiba um pouco mais sobre o Nepal, país marcado por sua herança cultural, geografia deslumbrante e lutas por liberdade.

Crédito: flickr MShades / Chris Gladis

O Nepal, oficialmente conhecido como República Democrática Federal do Nepal, é um país fascinante localizado no sul da Ásia.

Crédito: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons

Com uma população de aproximadamente 29 milhões de habitantes, sua capital é Katmandu.

Crédito: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons

