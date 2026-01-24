Mulheres que se destacam na Ciência: estrelas além do tempo
A ONU defende que a igualdade de gênero é essencial para o progresso humano e sustentável, apontando as dificuldades enfrentadas por mulheres e meninas em diversos campos científicos. Um bom exemplo de mulheres inspiradoras é o filme “Estrelas Além do Tempo”, lançado em 2016.
Ele retrata a vida de três matemáticas afro-americanas da NASA (Katherine Johnson, Dorothy Vaughan (foto) e Mary Jackson), que superaram o racismo e o sexismo para se tornarem fundamentais para o sucesso da Corrida Espacial. Elas enfrentaram desafios imensos, mas suas contribuições, embora muitas vezes invisibilizadas, marcaram a história da ciência.
Esse filme, baseado no livro de Margot Lee Shetterly, retrata a importância da inclusão de mulheres em campos como a matemática, física e engenharia. Ao celebrarmos este dia, é essencial conhecer e reconhecer o legado dessas e de muitas outras mulheres. Vamos conhecer?
Começando pela polonesa-francesa Marie Curie (1867-1934). Ela foi uma das cientistas mais importantes da história, vencendo dois prêmios Nobel: o de Física, em 1903, e o de Química, em 1911.
Curie fez contribuições fundamentais para a descoberta da radioatividade, sendo pioneira no estudo do rádio e do polônio, elementos que revolucionaram a medicina e a física.
Grace Hopper (1906-1992) foi uma almirante e analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos, criadora da linguagem de programação Flow-Matic, que foi uma das precursoras da linguagem COBOL. Também foi uma das primeiras programadoras da calculadora Harvard Mark I, sendo uma figura essencial na história da computação.