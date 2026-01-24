Mulheres que se destacam na Ciência: estrelas além do tempo

Ada Lovelace (1815-1852) foi uma matemática e escritora inglesa, reconhecida por ter criado o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. Ela é considerada a primeira programadora da história, e sua visão pioneira sobre a computação antecipou muitas das ideias que só seriam plenamente realizadas muito tempo depois.

Crédito: Alfred Edward Chalon Woodcut- wikimedia commons