Montanhas na China parecem tingidas à mão

O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu.

Crédito: Pieceofmetalwork/Wikimédia Commons

O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão.

Crédito: Flickr/Tommy Adey

As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos.

Crédito: eltonjohn1973/Pixabay

Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água.

Crédito: 00luvicecream/Pixabay

As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista.

Crédito: Terry Wu/Wikimédia Commons

O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”.

Crédito: billbtbillb/Pixabay

