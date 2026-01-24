Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maria Rita anuncia novo projeto e retoma repertório de Elis Regina

Flipar
Com estreia marcada para 13 de março, o trabalho é o primeiro lançamento da artista desde o EP “Desse jeito”, de 2022. Até agora, ela vinha concentrando suas atividades na turnê “Samba de Maria”, iniciada em 2015 e registrada em álbum ao vivo em 2023.

Crédito: Maria Rita Instagram

Recentemente, a  participação de Maria Rita em “Latinoamérica”, do Calle 13, colocou a brasileira no topo da lista da Rolling Stone em espanhol, que elegeu a faixa como a melhor canção em espanhol do século 21. Lançada em 2011, a música celebra identidade, diversidade e resistência latino-americana.

Crédito: Maria Rita Instagram

A revista avaliou não apenas números de streaming, mas impacto cultural, debates gerados e relevância simbólica. “Latinoamérica” se tornou referência crítica da música latina contemporânea, unindo vozes e ritmos que atravessam fronteiras.

Crédito: Maria Rita Instagram

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea, a cantora Maria Rita celebrou seu 48º aniversário em 9 de setembro de 2025.

Crédito: Reprodução do instagram @mariaritaoficial

Maria Rita Camargo Mariano nasceu em São Paulo no dia 9 de setembro de 1977.

Crédito: Reprodução do instagram @mariaritaoficial

Ela é filha da lendária cantora Elis Regina e do renomado pianista e arranjador César Camargo Mariano. Elis
morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos de idade.

Crédito: Reprodução do instagram @mariaritaoficial

Entretenimento

