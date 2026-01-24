Mamãe beija-flor não se intimida diante de cobra e protege os filhotes no ninho
Ela tentava afastar a cobra e ia até o ninho para acolher os filhotes. Esse comportamento ilustra a intensa dedicação da fêmea em defender seus jovens.
Mesmo diante de um predador maior e inesperado, a ave não se intimidou. O vídeo foi postado pelo fotógrafo Leonardo Casadei nas redes sociais
Embora a serpente não tenha apresentado interesse direto nos filhotes, a presença dela foi suficiente para que a mãe intensificasse sua vigilância e ações de defesa, o que prova o instinto aguçado do pássaro.
Esse tipo de reação é um exemplo notável dos mecanismos naturais de proteção dos filhotes em ambientes selvagens nos quais a luta pela sobrevivência não para.
O Brasil tem 84 espécies de beija-flor. Delas, 16 são endêmicas, ou seja, só existem aqui. E a menorzinha é o topetinho-vermelho, cujo nome científico é Lophornis magnificus. Com no máximo 6,8 cm já registrados, a ave tem beleza notável.
O topetinho-vermelho habita florestas subtropicais ou tropicais de baixa altitude e só existem no Brasil. Na foto, um beija-flor da espécie fotografado no Parque Nacional do Itatiaia, no Sul do estado do Rio de Janeiro. Além do ‘topete’, ele também tem o bico vermelho.